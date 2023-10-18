Газа, Палестина, 18 октября, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш строго осудил удар по больнице в секторе Газа, подчеркнув, что медицинские учреждения должны быть под охраной согласно гуманитарному праву.

Un.org Антониу Гутерриш

«Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю… Больницы и медперсонал защищены международным гуманитарным правом», — написал генсек ООН на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Также Антониу Гутерриш осудил нападение на одну и школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в регионе.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррельназвал удар по больнице «ужасающим преступлением» и призвал привлечь виновных к ответственности. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден также выразил соболезнования в связи с потерей невинных жизней.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» подверглась ракетному обстрелу. Согласно По последним данным, как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные Министерства здравоохранения палестинского анклава, число погибших превысило 800 человек.