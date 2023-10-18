Вашингтон, 18 октября, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден выразил соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц в результате удара по больнице в секторе Газа. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил представитель Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент направил свои глубочайшие соболезнования в связи с потерей невинных жизней при взрыве больницы в Газе и пожелал скорейшего выздоровления раненым», — сказал чиновник, слова которого приводит «РИА Новости».

Глава американского государства посетит с визитом Израиль в среду, 18 октября. Как сообщил израильский портал Arutz Sheva, визит, в рамках которого Джо Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, продлится пять часов.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» подверглась ракетному обстрелу. По последним данным, как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные минздрава палестинского анклава, число погибших в результате трагедии превысило 800 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности израильских военных к удару и назвал произошедшее «делом рук террористов». Согласно расследованию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), трагедия произошла в результате неудачного пуска ракет со стороны ХАМАС.