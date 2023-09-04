Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по зерновой сделке станут значимыми для мира и Африки в частности. Об этом он сказал 4 сентября на встрече с президентом России в Сочи.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

«Конечно, самый важный шаг — это зерновой вопрос. Мир также ждёт. Я думаю, что шаг в сторону слаборазвитых африканских стран будет очень важен», — заявил Эрдоган.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября турецкое издание Sabah со ссылкой на источники заявило, что новые предложения ООН по зерновой сделке предполагают оценку ущерба повреждённого аммиакопровода Тольятти — Одесса. Как отмечалось в материале, это необходимо для облегчения поставок российского аммиака на рынки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 июля напомнила, как в ООН отмолчались, когда киевский режим взорвал аммиакопровод, сославшись на отсутствие «собственного анализа и мнения». Позднее издание также заявило, что переговоры президентов России и Турции возродили надежды на возобновление зерновой инициативы. Как отметили в Sabah, в ходе переговоров Эрдогана с Путиным будут в первую очередь рассмотрены все аспекты двусторонних отношений двух стран.

Черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Президент Путин 13 июля допустил приостановку участия России в зерновой сделке и отметил, что вернуться можно будет сразу, как только все его участники выполнят данные ими обещания. По истечении срока, 17 июля, Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил об отсутствии переговоров по возобновлению зерновой сделки. В ведомстве также заявляли, что не видят прогресса в разрешении трёх из пяти треков в рамках зерновой сделки. Глава МИД Сергей Лавров заявил 14 июня, что от выполнения условий российской стороны зависит будущее соглашения, и что украинская часть договорённостей, по его словам, за это время превратилась в коммерческий проект.