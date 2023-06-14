Москва, 15 июня, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что от выполнения условий российской стороны в «черноморской зерновой сделке» зависит будущее её продление. Об этом он сообщил на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества 14 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«К сожалению, подписанный 22 июля 2022 года стамбульский «пакет» до сих пор реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия. Часть «пакета» по российскому аммиаку не действует», — сказал Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, если до 17 июля не будут выполнены условия российской стороны, о продлении не может быть и речи.

Также Сергей Лавров напомнил, что 6 июня возле аммиакопровода Тольятти — Одесса в Купянском районе Харьковской области произошло несколько взрывов, в результате чего произошла разгерметизация аммиакопровода, повреждения получила насосная станция.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. По его словам, согласно статистике, лишь 3% украинского зерна идёт в беднейшие страны. Президент России Владимир Путин также допустил возможность выхода России из зерновой инициативы, так как условия российской стороны до сих пор не выполнены. Глава государства подчеркнул, что в случае выхода из зерновой сделки Россия будет готова бесплатно поставлять в беднейшие страны тот объём зерна, который шёл с Украины.