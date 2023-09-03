Анкара, 3 сентября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Новые предложения ООН по «зерновой сделке» предполагают оценку ущерба повреждённого аммиакопровода «Тольятти — Одесса», пишет 3 сентября турецкая газета Sabah со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Как говорится в материале, для облегчения поставок российского аммиака на рынки в новых предложениях ООН подчёркивается, что необходимо начать работу по оценке ущерба трубопроводов, повреждённых в результате военных действий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, как в ООН отмолчались, когда киевский режим 5 июня взорвал аммиакопровод Тольятти — Одесса. Там сослались на отсутствие «собственного анализа и мнения», хотя поставки аммиака были прописаны в зерновой сделке и в меморандуме Россия — ООН.

Как передавало ИА Регнум ранее, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия зерновой сделки. В предложениях, которые были переданы Москве на полях саммита БРИКС в августе 2023 года, гарантий для Москвы не содержалось, были только новые обещания, отмечал ранее Лавров.

Россия рассматривает два варианта для поставок зерна в нуждающиеся страны, заявляли в МИД. Они могут быть реализованы одновременно. Первый вариант предполагает поставки российского зерна в Турцию для их дальнейшей переработки и отправки в беднейшие государства. Второй — прямые поставки из России в беднейшие страны.

4 сентября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в России. На этих переговорах зерновая сделка может обсуждаться в двух вариантах, один из них не предполагает использования украинского продовольствия, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.