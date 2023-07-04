Москва, 4 июля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Оснований для дальнейшего продолжения «зерновой сделки», истекающей 17 июля, нет. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба МИД России.

«Зерновая сделка», целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны, пояснили в МИД РФ.

Уточняется, что из 32,6 млн тонн зерновых, вывезенных с 1 августа 2022 года из портов Одессы, Южного и Черноморска, 26,2 млн тонн зерновых (81% грузов) были направлены в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов. При этом беднейшие страны (Йемен, Эфиопия, Афганистан, Сомали и Судан) получили лишь 862 086 тонн зерновых (2,6% грузов).

В среднем в течение года работы «черноморской инициативы» ежемесячно её участниками становились всего два судна Всемирной продовольственной программы и 90 коммерческих зерновозов, пояснили в МИД РФ.

Отмечается, что при этом ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено Меморандумом Россия-ООН, продолжала деградировать.

В МИД РФ также указали на то, что руководство ООН хранит молчание по двум «неудобным» для организации сюжетам: по подрыву аммиакопровода Тольятти — Одесса и по безвозмездным поставкам российских минеральных удобрений беднейшим странам. Одновременно с этим, как отметили в министерстве, на Западе публично заявляют о том, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может.

«В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения «черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия продолжает ответственно и добросовестно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Чёрного моря до завершения срока её действия.

Уточняется, что меморандум Россия — ООН рассчитан на три года, специальных решений по продлению не требует.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти не согласятся на уступки России для продления зерновой сделки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока её действия не так много.

30 июня министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что Россия не оставит беднейшие страны мира без зерна: она за свой счёт обеспечит поставки, если зерновую сделку не будут продлевать. В любом случае экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается. Россия обеспечивает экспортные операции, обходя и географические маршруты, и другие технологические препятствия, выставленные Западом. Он добавил, что российский экспорт в этом сельскохозяйственном году ожидается почти на уровне 50 млн тонн. Глава МИД выразил уверенность, что партнёры России не пострадают. При этом он назвал отношение к этой сделке со стороны Запада возмутительным.