Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Грядущие переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи «возродили надежды» на возобновление черноморской зерновой инициативы, сообщило турецкое издание Sabah.

Иван Шилов ИА Регнум Турция, зерновая сделка

«Внимание мира приковано к этой встрече. Возродились надежды на соглашение о зерновом коридоре», — говорится в материале. Sabah отметило, что в ходе переговоров Эрдогана с Путиным будут в первую очередь рассмотрены все аспекты двусторонних отношений двух стран.

Действие зерновой сделки было приостановлено 17 июля 2023 года. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам по возобновлению инициативы только при выполнении ряда условий, прописанных при продлении соглашения 17 мая.

Как передавало ИА Регнум, ранее турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что одной из тем переговоров Владимира Путина с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может стать вопрос обмена военнопленными между Россией и Украиной.

Встреча лидеров двух стран в Сочи запланирована на 4 сентября. Стороны также намерены обсудить возможности транспортировки российского газа в Европу через Турцию, ситуацию в Сирии и на Украине.