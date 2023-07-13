Москва, 13 июля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 июля допустил приостановку участия в зерновой сделке по причине невыполнения её участниками условий Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, и потом наше участие. Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены — ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова», — заявил российский лидер в эфире телеканала «Россия 24».

Президент отметил, что участие можно продлить ровно в момент, когда все участники выполнят данные ими обещания. А до этого момента приостановка участия российской стороны может быть настолько долгой, сколько необходимо для выполнения её условий. При этом Путин заявил, что в ООН искренне стараются создать условия для выполнения Западом своих обязательств.

Как сообщало ИА Регнум, зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в 2022 году и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, регулирующих вывоз украинского зерна и доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Москва неоднократно указывала на несоблюдение условий по сделке, но 17 мая согласилась на продление зерновой сделки на два месяца.

В МИД России при этом заявили, что не видят прогресса в разрешении трёх из пяти треков в рамках зерновой сделки. Глава ведомства Сергей Лавров заявил 14 июня, что от выполнения условий российской стороны зависит будущее соглашения. Он подчеркнул, что, если до 17 июля российские условия не выполнят, о продолжении участия Москвы в сделке не может быть и речи. Лавров отметил, что украинская часть договорённостей за это время превратилась в коммерческий проект.

Об этом заявил и президент Путин, допустивший выход из «черноморской зерновой инициативы». Глава государства подчеркнул, что коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются ВСУ для запуска беспилотников.

Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что часть условий по зерновой сделке всё ещё не выполнена. Так он прокомментировал рассмотрение Евросоюзом возможности создания Россельхозбанком дочерней компании для подключения к международной системе SWIFT. Песков добавил, что надежд на это немного.

12 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил Путину письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. Как сообщили в офисе генсека, он готов взаимодействовать с Россией по своим предложениям и остаётся в контакте с соответствующими сторонами. В частности, в письме Гутерриш коснулся темы расчётов через Россельхозбанк.