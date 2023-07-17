Кремль объявил о приостановке зерновой сделки
Москва, 17 июля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Так называемая зерновая сделка прекратила своё действие 17 июля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие. Президент РФ Владимир Путин ранее подтвердил, что срок истекает 17 июля.
«К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договорённости, не выполнена до сих пор, поэтому её действие прекращается», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что российская сторона незамедлительно вернётся к реализации договорённости, как только будет выполнена касающаяся России часть.
Песков также заявил, что позиция России по зерновой сделке абсолютно не связана с терактом на Крымском мосту. Ещё до атаки на мост глава Российского государства обозначил эту позицию.
Как сообщало ИА Регнум, черноморская или зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Российский МИД 4 июля заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.
Вторая часть сделки касалась российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Координационный центр ООН заявил 15 июля, что в рамках договорённости ни одно судно с российскими удобрениями так и не было отправлено. Президент Путин 13 июля допустил приостановку участия России в сделке из-за невыполнения её участниками условий Москвы. По его словам, Россия вернётся к сделке сразу, как только данные ей обещания будут исполнены.