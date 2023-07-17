Москва, 17 июля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Так называемая зерновая сделка прекратила своё действие 17 июля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие. Президент РФ Владимир Путин ранее подтвердил, что срок истекает 17 июля.

«К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договорённости, не выполнена до сих пор, поэтому её действие прекращается», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона незамедлительно вернётся к реализации договорённости, как только будет выполнена касающаяся России часть.

Песков также заявил, что позиция России по зерновой сделке абсолютно не связана с терактом на Крымском мосту. Ещё до атаки на мост глава Российского государства обозначил эту позицию.

Как сообщало ИА Регнум, черноморская или зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Российский МИД 4 июля заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Вторая часть сделки касалась российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Координационный центр ООН заявил 15 июля, что в рамках договорённости ни одно судно с российскими удобрениями так и не было отправлено. Президент Путин 13 июля допустил приостановку участия России в сделке из-за невыполнения её участниками условий Москвы. По его словам, Россия вернётся к сделке сразу, как только данные ей обещания будут исполнены.