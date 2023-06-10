Женева, Швейцария, 11 июня, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Россия не видит прогресса в разрешении трёх из пяти треков в рамках зерновой сделки. Препятствуют этому западные столицы, сообщили 10 июня в Министерстве иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Очередные переговоры по обеспечению реализации Черноморской инициативы прошли накануне, 9 июня, в Женеве с участием представителей ООН. Особое внимание уделялось ситуации с решением пяти системных проблем — переподключением «Россельхозбанка» к SWIFT; возобновлением поставок запчастей и техники; транспортной логистикой и страхованием; аммиакопроводом «Тольятти-Одесса», а также разблокированием «замороженных» российских активов.

Вопросы по аммиакопроводу, переподключению к SWIFT и запчастям полностью блокируются Западом, заключили в МИД России.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля 2022 года представители России, Турции, Украины и ООН подписали Черноморскую зерновую инициативу, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу. Вторая часть пакетной договорённости — рассчитанный на три года меморандум Россия — ООН — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений и другие задачи.

Зерновая сделка была продлена до 18 июля 2023 года. Россия будет решать, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, только с учётом собственных интересов, подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

После подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса в Кремле заявили, что произошедшее усложняет ситуацию с продлением зерновой сделки.