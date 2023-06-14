Москва, 14 июня, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Об этом он сказал в среду, 14 июня, на 46-м заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Сергей Лавров

«Украинская часть черноморской инициативы давно превратилась в коммерческий проект. По статистике Совместного координационного центра, лишь около 3% идет в беднейшие страны», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва не станет продлевать сделку, если до 17 июля не увидит, что её условия выполняются.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин рассматривает возможность прекратить участие страны в зерновой сделке. Представитель Кремля пояснил, что речь идёт не о досрочном выходе, а о прекращении участия по окончании активного периода. Путин, говоря об этом, подчеркнул, что в случае выхода Россия сможет бесплатно поставлять в беднейшие страны объём зерна, который шёл с Украины.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что решение большинства проблем зерновой сделки блокирует Запад. В частности, это касается трёх из пяти пунктов соглашения: переподключения «Россельхозбанка», инцидента с аммиакопроводом «Тольятти — Одесса» и возобновления поставок запчастей и техники. Оставшиеся два пункта — логистика и страхование и разблокировка замороженных российских активов — рассматриваются.

Зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в 2022 году и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна и ещё одно — доступ сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки. Москва неоднократно указывала на несоблюдение другими участниками её условий. 17 мая в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили продление зерновой сделки на два месяца.