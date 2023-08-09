Москва, 9 августа, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Взрыв на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошёл не на складе пиротехники, который принадлежит компании «Пиро-Росс». Об этом в беседе с ИА Регнум сообщила дочь директора компании Сергея Чанкаева Маргарита.

Валерия Бритвина/ТАСС

Она утверждает, что взрыв произошёл не в его помещении, где хранилась пиротехника, а на соседнем складе, где лежали металлические трубы и не было никаких горючих материалов.

При этом Чанкаева добавила, что это не просто металлические трубы, а трубы, с помощью которых делают фейерверки на мероприятиях.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом посаде прогремел 9 августа. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода. На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба. Его наблюдают жители Сергиева Посада и населённых пунктов в нескольких километрах от места ЧП. Взрыв был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла.

По данным администрации Сергиево-Посадского городского округа, от взрыва повреждения получили четыре социальных учреждения: спорткомплекс «Луч», две школы ― №19 и 21, здание Сергиево-Посадского колледжа, а также почти 20 многоквартирных домов.

На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту со взрывом на Загорском оптико-механическом заводе. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований технической безопасности.

На месте взрыва работает оперативный штаб, на территорию завода продолжают прибывать пожарные расчёты, включая дополнительные силы из соседних городов. Под завалами, образовавшимися на месте взрыва в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде, могут находиться люди.

По последним данным, количество пострадавших в результате взрыва достигло 45 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что версия об атаке беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) взорвавшегося ангара в Сергиевом Посаде не подтвердилась. Ранее сообщалось, что по зданию ударил беспилотник.