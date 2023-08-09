Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Четыре социальных учреждения получили повреждения при взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде (Московская область), сообщила 9 августа администрация городского округа в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«В результате взрыва пострадали четыре социальных учреждения — спорткомплекс «Луч», 19-я и 21-я школы, Сергиево-Посадский колледж и около 20 многоквартирных домов», — сообщили в администрации.

Ранее ИА Регнум опубликовало видео, заснятое в здании одной из пострадавших школ в Сергиевом Посаде. Учителя осматривают класс и кабинет, в которых взрывной волной обрушило оконные рамы, потолочную плитку и шкафы.

Взрыв прогремел в Сергиевом Посаде в десять утра на территории Загорского оптико-механического завода, где частная компания арендовала ангар. Взрыв произошел на складе пиротехники. В ангаре после взрыва начался пожар.

В результате пострадали 45 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности.