Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 11:12 — ИА Регнум. На заводе в Сергиевом Посаде, где ранее прогремел взрыв, объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба администрации городского округа

Кадр из видео

Отмечается, что на место взрыва прибыли представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов.

«На ЗОМЗе (Загорский оптико-механический завод — прим. ред.) объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. По предварительной информации, это произошло в результате удара дрона.

Позднее Telegram-канал «112» сообщил, что, по его информации, в результате взрыва пострадали шесть человек. Взрыв произошёл на складе с пиротехникой.