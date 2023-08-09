Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Версия об атаке беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) взорвавшегося ангара в Сергиевом Посаде не подтверждается, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Максим Чурусов/ТАСС Машины экстренных служб около территории Загорского оптико-механического завода

«Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается», — сказал он.

Ранее Воробьёв заявил, что под завалами после взрыва могут находиться пять человек.

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода. Там объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. Уточняется, что взрыв произошёл непосредственно на складе пиротехники, арендованном не имеющей отношения к заводу компанией. В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

В результате взрыва пострадали 45 человек. По словам главы города Дмитрия Акулова, четверо находятся в тяжёлом состоянии.

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту со взрывом на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований технической безопасности.