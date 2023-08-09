Из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде в зданиях рядом выбивало стёкла
Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В Сети появились кадры с места взрыва в Сергиевом Посаде. Взрыв был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла. Об этом 9 августа сообщил Telegram-канал «112».
На кадрах видны осколки стекла, окна полностью без остекления. Также с окон вылетели москитные сетки. На припаркованных рядом машинах сработала сигнализация.
Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом посаде прогремел 9 августа. Предварительно, по зданию ударил беспилотник. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода.
При взрыве пострадали шесть человек. По предварительным данным, взрыв произошёл на складе с пиротехникой, расположенном на территории завода.
На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. На место ЧП прибыли представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов.
На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба. Его наблюдают жители Сергиева Посада и населённых пунктов в нескольких километрах от места ЧП.