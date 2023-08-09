Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В городском округе Сергиев Посад возбудили уголовное дело по факту происшествия на одном из заводов, в результате которого пострадали люди, сообщил 9 августа СК России.

Стрингер/ТАСС

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Причины ЧП и количество пострадавших устанавливают.

Сообщается, что сотрудниками МЧС проводятся работы по тушению пожара. На месте также работают следователи и криминалисты.

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода. На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба. На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. Уточняется, что взрыв произошёл непосредственно на складе пиротехники, арендованном не имеющей отношения к заводу компанией.

В Сети появились кадры с места взрыва в Сергиевом Посаде. Позже в Сети опубликовали кадры, сделанные видеорегистратором в момент взрыва. Во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла.

В результате взрыва пострадали 35 человек. В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту со взрывом на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.