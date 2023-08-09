Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 13:31 — ИА Регнум. На данный момент количество пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде достигло 45 человек. Об этом 9 августа сообщили в администрации городского округа.

Кирилл Зыков/РИА Новости Спецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

Ранее сообщалось о 37 пострадавших.

«В настоящий момент в реанимации находятся шесть человек, в отделениях ― 17, в травмпункте — 22», ― уточнили в сообщении в Telegram-канале местные власти.

По словам главврача районной больницы Олега Дмитриева, экстренно развернули 40 коек, из них десять коек в отделении реанимации, по десять коек в травматологическом, хирургическом и терапевтическом отделениях. В приёмном отделении усилили работу врачей.

В областном минздраве уточнили, что в настоящее время на месте происшествия в Сергиевом Посаде работает 23 бригады скорой помощи, пять бригад территориального центра медицины катастроф и вертолёт санитарной авиации.

«На данный момент известно о 43 пострадавших, из них шестеро ― в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», ― говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом посаде прогремел 9 августа. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода. На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба. Его наблюдают жители Сергиева Посада и населённых пунктов в нескольких километрах от места ЧП. Взрыв был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла.

На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту со взрывом на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ.

На месте взрыва работает оперативный штаб, на территорию завода продолжают прибывать пожарные расчёты, включая дополнительные силы из соседних городов. Под завалами, образовавшимися на месте взрыва в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде, могут находиться люди.