Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Под завалами после взрыва в Сергиевом посаде могут находиться пять человек, сообщил 9 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кирилл Зыков/РИА Новости Здание Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

«Под завалами могут находиться 5 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на месте взрыва работают 23 бригады скорой помощи и пять бригад медицины катастроф, также подключили санавиацию.

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода. На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба. На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. Уточняется, что взрыв произошёл непосредственно на складе пиротехники, арендованном не имеющей отношения к заводу компанией.

В Сети опубликовали кадры, сделанные видеорегистратором в момент взрыва. Во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла.

В результате взрыва пострадали 42 человека. По словам главы города Дмитрия Акулова, четверо находятся в тяжёлом состоянии. В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту со взрывом на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований технической безопасности.