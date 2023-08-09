Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошёл из-за нарушения технологического процесса, сообщили 9 августа в экстренных службах.

Кадр из видео

«Предварительная причина взрыва — нарушение технологического процесса», — сообщили в службах.

Также в экстренных службах сообщили, что, по предварительной информации, взрыв произошёл на складе с пиротехникой.

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Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода. На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба. Его наблюдают жители Сергиева Посада и населённых пунктов в нескольких километрах от места ЧП. На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Сети появились кадры с места взрыва в Сергиевом Посаде. Во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла.

В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали более десяти человек.