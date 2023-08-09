Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту со взрывом на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Как сообщается 8 августа, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств взрыва.

Валерия Кузнецова/ТАСС

«По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте работает Сергиево-Посадский городской прокурор Александр Дроняев», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что взрыв произошёл непосредственно на складе пиротехники, арендованном не имеющей отношения к заводу компанией. Причиной детонации стало нарушение технологических процессов.

Как сообщало ИА Регнум, после взрыва на заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, на место прибыли представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба, который было видно в том числе из населённых пунктов в нескольких километрах от места ЧП. Взрыв был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла. Момент взрыва в Сергиевом Посаде зафиксировали камеры видеонаблюдения. По последним данным МЧС, количество пострадавших при взрыве составляет 25 человек.