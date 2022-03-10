Президент России Владимир Путин 10 марта провел очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля. Основной темой встречи стало обсуждение мер по минимизации последствий санкций для российской экономики. С докладом о размещении в российских регионах беженцев с востока Украины выступил исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян. Также рассмотрен ряд текущих вопросов: [[[list-0]]] Подробности читайте в транслации ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

17:02 10.03.2022 Михаил Мишустин: Главные задачи — защита внутреннего рынка, обеспечение бесперебойной работы предприятий и сохранение занятости.

17:03 10.03.2022 Мишустин: Подготовлен законопроект, направленный против закрытия производства. При уходе той или иной компании над её собственностью может быть введено внешнее управление.

17:04 10.03.2022 Мишустин также рассказывает о мерах по развитию IT‑ и строительной отраслей.

17:05 10.03.2022 Туристическая отрасль получит преференции, для тех структур, которые предоставляют в пользование туристические объекты (в основном отели), обнулят НДС — Мишустин.

17:06 10.03.2022 Мишустин: Крайне важно не допустить срыва посевной. Сельхозпроизводители смогут на полгода перенести выплаты по льготным кредитам и ещё на год пролонгировать краткосрочные займы.

17:07 10.03.2022 Введён мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок — Мишустин.

17:08 10.03.2022 Базовым принципом экономического реагирования будет максимальная свобода — Мишустин.

17:08 10.03.2022 Защита внутреннего рынка и поддержание занятости — в числе приоритетов правительства на настоящий момент. Об этом 10 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте также: «Занятость» — Мишустин назвал главные задачи антикризисной политики

17:09 10.03.2022 Владимир Путин: Люди сориентируются и поймут, что таких проблем, которые мы бы не могли решить, нет.

17:09 10.03.2022 Антон Силуанов: Запад развязал против России финансово-экономическую войну.

17:10 10.03.2022 Силуанов: Приоритет для нас — стабилизировать ситуацию в финансовой системе. Приняты меры по оттоку капитала из страны, установлен особый порядок выплаты внешних долгов. Мы будем погашать наши обязательства в рублях.

17:11 10.03.2022 Силуанов: Налажена бесперебойная работа финансовых организаций. Они полностью обеспечиваются ликвидностью со стороны ЦБ. Уже стабилизировалась ситуация с оттоком депозитной базы, процесс снятия наличных денег почти прекратился.

17:12 10.03.2022 Силуанов: В целом бюджетная сфера находится под контролем.

17:12 10.03.2022 Силуанов: Все выплаты пенсий, пособий и зарплат будут обеспечены.

17:13 10.03.2022 Силуанов: Главный приоритет — сохранение занятости.

17:13 10.03.2022 Необоснованное закрытие предприятия, согласно новому закону, повлечёт введение внешнего управления на нём, которое будет стремиться поддерживать прежний профиль деятельности предприятия. Об этом 10 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте подробнее: Мишустин объяснил задачи внешней администрации на частных предприятиях

17:15 10.03.2022 Путин: Мы в полном объёме выполняем свои обязательства по поставкам энергоресурсов. На 100% загружена даже ГТС Украины. А цены на Западе растут, и это не по нашей вине.

17:15 10.03.2022 Путин: Запад пытается свалить на нас результаты собственных ошибок.

17:17 10.03.2022 Правительство будет тщательно мониторить поведение иностранных компаний на российском рынке. Об этом 10 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Подробности в материале: Большинство западных фирм приостановили работу временно — Мишустин

17:17 10.03.2022 Путин сообщил, что каждый день общается с руководителями регионов.

17:18 10.03.2022 Глава Минтруда Антон Котяков рассказывает о мерах поддержки семей.

17:19 10.03.2022 Котяков: Новыми выплатами могут воспользоваться семьи с детьми от 8 до 16 лет, если доход ниже уровня прожиточного минимума. Речь идёт примерно о 5 млн человек.

17:20 10.03.2022 Котяков: Пособие будет назначаться с 1 апреля. Если семья обратится в начале мая, то ей будут перечислены средства и за апрель, и за май.

17:21 10.03.2022 Котяков: На пособия всех уровней будет направлено более 500 млрд рублей.

17:21 10.03.2022 В основе антикризисной политики будет положена максимальная свобода хозяйственной деятельности. Об этом 10 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Об этом: «Максимальная свобода» — Мишустин о базовом принципе антикризисной политики

17:22 10.03.2022 Призывы руководства стран, которые ввели санкции в отношении России, к своему населению с просьбой «затянуть пояса» выглядят странно. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент страны Владимир Путин. «Что касается стран, которые предпринимают недружественные шаги, то они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее, указывают на санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшений у них. Это странно выглядит — мы свои обязательства в области поставки энергоресурсов выполняем. Всё, в полном объёме, всё, что мы должны поставлять, мы поставляем потребителям и в Европе, и в других регионах мира. Полная загруженность даже в ГТС Украины», — сказал Путин. Читайте также: Путин призвал другие страны не валить свои проблемы на Россию

17:23 10.03.2022 Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев: Агропромышленный комплекс работает в штатном режиме, ситуация стабильная.

17:25 10.03.2022 Дмитрий Патрушев: Перебоев с поставками ГСМ аграриям не зафиксировано.

17:25 10.03.2022 Дмитрий Патрушев: Людских ресурсов для выполнения весенних полевых работ достаточно.

17:27 10.03.2022 Дмитрий Патрушев: Продовольственная безопасность нашей страны обеспечена.

17:27 10.03.2022 Дмитрий Патрушев: Малый и средний бизнес в АПК освобождается от плановых проверок.

17:28 10.03.2022 Россия непричастна к повышению цен в США. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент страны Владимир Путин. «Объявили, что закрывают импорт российской нефти. Цены там высокие, инфляция беспрецедентно высокая, результаты своих ошибок пытаются свалить на нас. Это очевидная вещь, потому что поставки российской нефти в США не превышают 3%. Мы тут ни при чём!» — сказал Путин. Читайте также: Путин обвинил США в обмане собственного населения

17:31 10.03.2022 Министр промышленности Денис Мантуров: В вопросе бесперебойного пополнения прилавков товарами нам помогает опыт первой волны ковида.

17:31 10.03.2022 Мантуров: Импорт существенно подорожал, но у нас более 90% социально значимых товаров производится в России.

17:32 10.03.2022 Мантуров: рассчитываем, что все участники рынка будут сдерживать цены на продукты массового спроса.

17:32 10.03.2022 Мантуров: Госрегулирование будет задействовано только в самом крайнем случае при необоснованном росте цен.

17:33 10.03.2022 Мантуров: Главная задача — обеспечить работу заводов и фабрик с акцентом на ускорение импортозамещения.

17:33 10.03.2022 Программа возврата до 50% стоимости путёвок в детские лагеря будет перезапущена. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Читайте также: Путин: в России перезапустят программу возврата стоимости путёвок для детей

17:34 10.03.2022 Мантуров: Приоритеты для импортозамещения — авиастроение, электроника, энергетическое машиностроение и фармацевтика.

17:36 10.03.2022 Путин: Мы открыты для работы со всеми иностранными партнёрами, которые сами этого хотят. Права иностранных коллег, которые хотят продолжать работать в России, должны быть защищены.

17:37 10.03.2022 Путин поддержал идею введения внешнего управления на предприятиях компаний, стремящихся уйти с российского рынка.

17:38 10.03.2022 Путин: В мире складывается чрезвычайно острая ситуация с удобрениями. Россия и Белоруссия — крупнейшие поставщики удобрений на мировые рынки. И если нам будут создавать проблемы, цены, и так запредельные, вырастут ещё больше.

17:40 10.03.2022 Мантуров: Принято решение ограничить поставку удобрений на внешние рынки.

17:42 10.03.2022 Одним из главных приоритетов российской экономики является стабилизация финансовой системы. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов. «Первоочередной приоритет — стабилизировать финансовую систему и обеспечить её работу. Мы приняли ряд мер — в частности, по контролю за оттоком капитала из страны. Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов. Мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях», — сказал Силуанов. Читайте также: Силуанов назвал приоритеты экономики России в условиях санкций

17:42 10.03.2022 Выпуск продукции АПК в 2022 году даже превысит уровень выпуска предыдущего года. Об этом 10 марта глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Об этом: Патрушев: Россия полностью обеспечила свою продовольственную безопасность

17:43 10.03.2022 Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о рекордных объемах вводимого жилья.

17:44 10.03.2022 Хуснуллин: Ни одну программу льготной ипотеки мы не сократили.

17:46 10.03.2022 Хуснуллин: Пока что все регионы подтверждают наши программы как минимум по дорожному строительству. В дорожном строительстве у нас доля российской составляющей около 95%, мы не зависим от импорта.

17:48 10.03.2022 Хуснуллин: Нынешняя ситуация для нас — окно возможностей.

17:49 10.03.2022 Путин: Прошу правительство и банк России сделать всё возможное для сохранения темпов выдачи ипотеки.

17:50 10.03.2022 И.о. главы МЧС Александр Чуприян рассказал о ситуации с беженцами и эвакуированными с территории Украины жителями.

17:51 10.03.2022 Чуприян: Сегодня на родину спецрейсом отправлено 206 граждан Турции.

17:52 10.03.2022 В России повторяется ситуация образца марта 2020 года, когда во всём мире началась пандемия коронавируса и в магазинах периодически в небольших количествах отсутствовали какие-либо продукты. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Наша приоритетная задача — обеспечить поставки товара на прилавки. Здесь помогает опыт первой волны ковида. Совместный контроль сети позволяет балансировать спрос и предложение. Это подтверждают и сами магазины, и данные ФАС. Могут быть паузы с поставкой в магазины, но это связано с перестройкой поставок. В сетях сформированы достаточные запасы. По сути, мы повторяем опыт марта 2020 года, когда на стабилизацию ситуации ушли считанные дни», — сказал Мантуров. Читайте подробнее: Мантуров сравнил ситуацию в магазинах с первой волной пандемии

17:53 10.03.2022 Предпринимательская инициатива в России в условиях санкций должна быть максимально освобождена. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Нужно максимально освобождать предпринимательскую инициативу. Нужно снять ограничения по ярмаркам, рынкам, свободный доступ на них частных подворий», — сказал Мантуров. Подробности в материале: Мантуров заявил о важности работы заводов на импортозамещение

17:54 10.03.2022 Чуприян: Люди продолжают прибывать, ежедневно границу пересекают более 6 тыс. человек.

17:54 10.03.2022 В России поддерживается очень высокий темп жилищного и дорожного строительства. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте также: Строительство в 2022 году идёт рекордными темпами — Хуснуллин

17:56 10.03.2022 Путин поблагодарил всех людей, которые помогают беженцам.

17:56 10.03.2022 Путин: Я не сомневаюсь в том, что все санкции всё равно бы вводились.

17:58 10.03.2022 Путин: Мы преодолевали трудности в прошлом, преодолеем и сейчас. В конце концов это всё приведёт к усилению нашей независимости и суверенитета. Россия не может существовать в жалком и униженном состоянии.

17:58 10.03.2022 В дорожном строительстве 95% продукции составляет доля российского производства. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Подробности в материале: РФ практически не зависит от импорта в дорожном строительстве — Хуснуллин

17:58 10.03.2022 Совещание закончилось.

18:01 10.03.2022 Российское строительство останется драйвером экономики на фоне возникших трудностей. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте подробнее: «Для нас это окно возможностей» — Хуснуллин о ситуации в строительстве

18:03 10.03.2022 Россия готова работать со всеми партнёрами, которые сами того желают, и не собирается ни от кого закрываться. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент страны Владимир Путин. «Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми партнёрами, которые этого сами хотят. Права тех, кто работает в России, должны быть надёжно защищены. Те, кто хочет закрывать производства, — нужно действовать решительно и не допускать ущерба для российских поставщиков комплектующих материалов. Нужно переводить их во внешнее управление и передавать тем, кто работать хочет. Мы найдём легальное решение этих вопросов», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин призвал действовать решительно в отношении уходящих компаний

18:07 10.03.2022 Долг России состоял в поддержке жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от действий украинских вооружённых сил и националистов. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент страны Владимир Путин. «Восемь лет эти люди вынуждены были жить в подвалах. Дети выросли, в школу пошли. Наш долг был — поддержать этих людей. другого пути не было», — сказал Путин. Читайте также: Путин поблагодарил жителей России за помощь беженцам с Донбасса

18:08 10.03.2022 Ускоренный рост цен на энергоресурсы в США и западных странах происходит из-за их собственных действий, заявил 10 марта президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил на совещании с членами российского правительства. Читайте также: Сами виноваты — Путин о росте цен на энергоресурсы в западных странах

18:12 10.03.2022 Санкции Запада рано или поздно всё равно были бы введены. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент страны Владимир Путин. «Мы обсуждаем вопросы преодоления последствий санкционной политики. Ещё раз подчеркну: не сомневаюсь, что санкции всё равно бы вводились. Более того, даже после развала СССР ещё многие санкции и ограничения и не прекращали действие. Они действовали и в отношении РФ бесконечно», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин заявил об отказе России от жизни в положении «согнутой спины»

18:28 10.03.2022 Глава государства в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Правительства. Официальное интернет-представительство президента России

18:38 10.03.2022 На предприятиях иностранных компаний, которые уходят из РФ, нужно вводить внешнее управление, чтобы люди не теряли рабочих мест, заявил 10 марта на совещании с членами правительства России президент страны Владимир Путин. Об этом: Путин заявил, что уходящим из России компаниям нужно внешнее управление

18:55 10.03.2022 В Госдуме предложенную президентом РФ новую выплату для семей с детьми от восьми до шестнадцати лет назвали актуальной и соответствующей потребностям миллионов семей в стране, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Депутат Госдумы: благополучие семей с детьми — в центре внимания президента

19:21 10.03.2022 Западные санкции создают определённые проблемы для российской экономики, но они будут решены, заявил 10 марта на совещании с членами правительства России президент страны Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин заявил, что Россия решит все проблемы внутреннего спроса

21:17 10.03.2022 Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Минпромторг России