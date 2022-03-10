Москва, , 17:13 — REGNUM Необоснованное закрытие предприятия, согласно новому закону, повлечёт введение внешнего управления на нём, которое будет стремиться поддерживать прежний профиль деятельности предприятия. Об этом 10 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца оно будет определять дальнейшую судьбу предприятия», — заявил Мишустин.

«Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест», — указал он.