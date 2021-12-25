Президент России Владимир Путин 24 декабря в формате видеосвязи провёл совместное заседание Государственного Совета и президентского Совета по науке и образованию. Подведены итоги мероприятий в рамках завершающегося Года науки, а также обнародованы предложения по разработке новой долгосрочной программы, которая позволила бы вывести на качественно иной уровень управление в научной сфере и реализацию исследовательских проектов на всей территории страны. Для подготовки материалов к заседанию и обсуждения предложений регионов по развитию научно-технологического потенциала 22 декабря состоялся семинар-совещание с участием глав субъектов Федерации и представителей профессионального сообщества. Среди участников — вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Новосибирской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Наука» Андрей Травников, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ Виктор Садовничий. Также глава государства по видеосвязи поздравил членов российского правительства с наступающим Новым годом и кратко очертил основные приоритеты, которые он считает актуальными на предстоящий год. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Путин возглавил Совет по науке и образованию

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

14:46 24.12.2021 Путин — правительству: я хочу от души поздравить вас с Новым годом!

14:47 24.12.2021 Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, но и улучшилась ситуация на рынке труда. Стало даже лучше, чем до кризиса — Путин.

14:47 24.12.2021 К сожалению, эпидемия коронавируса ещё не отступила, число заражений и потерь ещё очень велико — Путин.

14:48 24.12.2021 В центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития, конечно же, человек — Путин.

14:48 24.12.2021 Что касается приоритетов в работе на 2022 г., то, по мнению Владимира Путина, это — реализация национальных проектов.

14:49 24.12.2021 Нам нужны весомые и очевидные результаты помощи конкретным людям — Путин.

14:50 24.12.2021 Экономический рост, конечно же, нужен не сам по себе, не самоцель — Путин.

14:50 24.12.2021 Нам нужно идти к повышению доходов людей, российских семей — Путин.

14:50 24.12.2021 Правительство России за минувший год показало, что способно справляться с по-настоящему тяжёлыми нагрузками. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России. Об этом: Путин поздравил правительство России с Новым годом

14:51 24.12.2021 Нам нужно сделать всё для того, чтобы таргетировать инфляцию, подавить её — Путин.

14:51 24.12.2021 С другой стороны, мы повысили МРОТ, социальные пособия и выплаты — Путин.

14:51 24.12.2021 Особое внимание прошу уделить в следующем году реализации программ занятости молодёжи — Путин.

14:52 24.12.2021 Важно в целом переходить от антикризисных мер к системным мерам поддержки — Путин.

14:53 24.12.2021 Для достижения общего результата в интересах людей нужны командные усилия — Путин.

14:53 24.12.2021 Путин пожелал правительству РФ здоровья, успехов и всего самого доброго в наступающем новом году.

14:55 24.12.2021 Путин дал поручение правительству о том, чтобы министры разобрались в вопросах, которые накануне, 23 декабря, журналисты задали в ходе большой пресс-конференции.

14:56 24.12.2021 Экономика России не просто восстановилась после спада, но и превзошла докризисный уровень. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России. Об этом: «Стало лучше, чем до кризиса» — Путин об экономике России

14:59 24.12.2021 Мишустин от всей души поздравил Путина с Новым годом и заверил, что сделает все, чтобы выполнить национальные цели развития.

15:05 24.12.2021 Правительство России работает чётко и сплочённо, как профессиональная команда. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на встрече с членами правительства. Читайте также: Путин: правительство России работает как профессиональная команда

15:09 24.12.2021 Эпидемия ещё не отступила, поэтому весь комплекс противоэпидемических мер должен оставаться на особом контроле. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России. Читайте также: «Число потерь слишком велико» — Путин охарактеризовал ситуацию с эпидемией

15:16 24.12.2021 Президент России Владимир Путин открыл совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию при президенте РФ.

15:19 24.12.2021 Наращивание научного и образовательного потенциала российских регионов президент России считает условием комфортной жизни населения российских регионов. Без научно-образовательного прогресса успешное развитие регионов невозможно.

15:20 24.12.2021 Российские власти должны работать над тем, чтобы повышать доходы граждан. Об этом 24 декабря на предновогодней встрече с правительством заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что этот вопрос является ключевым. Читайте также: Путин назвал вопрос повышения доходов граждан ключевым

15:22 24.12.2021 Выдающиеся ученые в России должны получить возможность сформировать вокруг себя сильные научные коллективы мирового уровня, подчеркнул президент. Такие лаборатории будут создаваться во всех научных центрах страны, в том числе в районах Крайнего Севера. Ученые в северных регионах будут получать соответствующие надбавки.

15:22 24.12.2021 Пандемия COVID-19 еще не отступила, число ежедневных заражений и смертей еще велико, заявил 24 декабря президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Читайте подробнее: Путин оценил ситуацию с COVID-19 в России

15:23 24.12.2021 Правительству России следует обратить внимание на проблемы, о которых сказали журналисты из регионов во время большой пресс-конференции главы государства. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию. Читайте подробнее: Путин попросил Мишустина заняться жалобами журналистов из регионов

15:24 24.12.2021 В ходе встречи с членами Правительства (в режиме видеоконференции). 24.12.2021 kremlin.ru

15:25 24.12.2021 В России в ближайшие годы будет возведено не менее 25 университетских кампусов, сообщил президент Владимир Путин. Они должны быть оснащены всей необходимой инфраструктурой, в том числе возможностями для научных исследований.

15:30 24.12.2021 С 2022 года мероприятия Конгресса молодых ученых России будут проходить по всей стране, сообщил Владимир Путин. Это будет сделано в том числе для того, чтобы приблизить ученых, их исследования к потенциальным заказчикам в регионах России.

15:34 24.12.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики страны. Читайте подробнее: Путин назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики РФ

15:34 24.12.2021 Жители России хотят видеть внедрение новых экологичных технологических решений в городской среде. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию. Подробности в материале: Путин: у граждан растёт запрос на обновление городов

15:41 24.12.2021 Развитие науки и технологий не должно сосредотачиваться в отдельных регионах страны. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию. Читайте также: России необходимо «распределённое научное развитие» — Путин

15:50 24.12.2021 Две трети взрослых граждан России предпочитают видеть будущее своих детей в науке. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию. Подробности в материале: Родители в России всё чаще надеются на научную карьеру своих детей — Путин

15:54 24.12.2021 Российских граждан необходимо защитить от резких ценовых колебаний, власти должны работать над повышением доходов населения. Об этом президент России Владимир Путин заявил 24 декабря на предновогодней встрече с правительством, которая прошла в режиме видеосвязи. «А реальные располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», — сказал Путин. Читайте также: Путин потребовал защитить население от резкого колебания цен

15:56 24.12.2021 Цитата из видео «Встреча с членами правительства», 24.12.2021, kremlin.ru

15:57 24.12.2021 Правительству нужно снять барьеры, мешающие активным инвестициям бизнеса в научное развитие. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию. Подробности в материале: Путин призвал снимать барьеры на пути научного сотрудничества регионов РФ

16:00 24.12.2021 Все субъекты Российской Федерации должны иметь возможность получить финансирование на развитие науки, если соответствующие расходы будут должным образом обоснованы. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию. Подробности в материале: Путин призвал помочь с финансированием науки дотационным регионам

16:04 24.12.2021 В России нужно упростить обмен технологиями между субъектами Федерации. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию. Читайте подробнее: Путин предложил создать «базу отечественных технологических решений»

16:06 24.12.2021 Поощряться должны те регионы РФ, которые запускают инновационные исследовательские и образовательные проекты. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию. Читайте подробнее: Путин объяснил критерии по поддержке научного развития регионов

16:37 24.12.2021 На Ямале для учёных, которые исследуют Арктику, введут северные надбавки с первых дней работы. Об этом заявил на Госсовете по науке и инновациям 24 декабря 2021 года президент России Владимир Путин. Об этом: Ямальским учёным будут выплачивать «северные» надбавки с первых дней работы

16:40 24.12.2021 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал отменить единый государственный экзамен, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря. Подробности в материале: Зюганов призвал Путина отменить ЕГЭ

16:44 24.12.2021 Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на оперативном принятии закона о защите русского языка и истории, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря. Подробности в материале: Зюганов предложил принять закон о защите русского языка и истории

16:49 24.12.2021 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал развивать отечественные научные журналы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря. Читайте подробнее: Жириновский призвал не требовать от ученых публикаций в зарубежных журналах

16:54 24.12.2021 «Северный поток — 2» способен увеличить поступления объёмов газа в Европу, тем самым стабилизировав газовый рынок. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию. Читайте также: «Режут сук, на котором сидят» — Путин о борьбе Запада с «Северным потоком»

16:55 24.12.2021 Газопровод «Северный поток — 2» [© Nord Stream 2. Aксель Шмидт]

16:56 24.12.2021 Лидер «Новых людей», депутат Госдумы Алексей Нечаев призвал развивать предпринимательские компетенции у ученых, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря. Об этом: Нечаев призвал учёных самим зарабатывать

17:39 24.12.2021 Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» проведены безупречно, заявил 24 декабря российский президент Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Читайте подробнее: Путин заявил, что пуск гиперзвуковой системы «Циркон» прошёл безупречно

19:22 24.12.2021 Цитата из видео. Совместное заседание Государственного Совета и Совета по науке и образованию 24.12.2021 kremlin.ru

19:46 24.12.2021 «Необходимо выработать специальные меры поддержки для регионов с высоким научным потенциалом, чтобы заинтересовать молодых перспективных ученых работать в наших университетах и исследовательских центрах», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам совместного заседания Госсовета РФ и Совета при президенте РФ по науке и образованию. Правительство Санкт-Петербурга поддержало заявки трех вузов — СПбГУ, Политеха и ИТМО — по созданию университетских кампусов.