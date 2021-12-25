Год науки и технологий. Путин подводит итоги — трансляция
Путин — правительству: я хочу от души поздравить вас с Новым годом!
Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, но и улучшилась ситуация на рынке труда. Стало даже лучше, чем до кризиса — Путин.
К сожалению, эпидемия коронавируса ещё не отступила, число заражений и потерь ещё очень велико — Путин.
В центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития, конечно же, человек — Путин.
Что касается приоритетов в работе на 2022 г., то, по мнению Владимира Путина, это — реализация национальных проектов.
Нам нужны весомые и очевидные результаты помощи конкретным людям — Путин.
Экономический рост, конечно же, нужен не сам по себе, не самоцель — Путин.
Нам нужно идти к повышению доходов людей, российских семей — Путин.
Правительство России за минувший год показало, что способно справляться с по-настоящему тяжёлыми нагрузками. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России.
Нам нужно сделать всё для того, чтобы таргетировать инфляцию, подавить её — Путин.
С другой стороны, мы повысили МРОТ, социальные пособия и выплаты — Путин.
Особое внимание прошу уделить в следующем году реализации программ занятости молодёжи — Путин.
Важно в целом переходить от антикризисных мер к системным мерам поддержки — Путин.
Для достижения общего результата в интересах людей нужны командные усилия — Путин.
Путин пожелал правительству РФ здоровья, успехов и всего самого доброго в наступающем новом году.
Путин дал поручение правительству о том, чтобы министры разобрались в вопросах, которые накануне, 23 декабря, журналисты задали в ходе большой пресс-конференции.
Экономика России не просто восстановилась после спада, но и превзошла докризисный уровень. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России.
Об этом: «Стало лучше, чем до кризиса» — Путин об экономике России
Мишустин от всей души поздравил Путина с Новым годом и заверил, что сделает все, чтобы выполнить национальные цели развития.
Правительство России работает чётко и сплочённо, как профессиональная команда. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на встрече с членами правительства.
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Эпидемия ещё не отступила, поэтому весь комплекс противоэпидемических мер должен оставаться на особом контроле. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России.
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Президент России Владимир Путин открыл совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию при президенте РФ.
Наращивание научного и образовательного потенциала российских регионов президент России считает условием комфортной жизни населения российских регионов. Без научно-образовательного прогресса успешное развитие регионов невозможно.
Российские власти должны работать над тем, чтобы повышать доходы граждан. Об этом 24 декабря на предновогодней встрече с правительством заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что этот вопрос является ключевым.
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Выдающиеся ученые в России должны получить возможность сформировать вокруг себя сильные научные коллективы мирового уровня, подчеркнул президент. Такие лаборатории будут создаваться во всех научных центрах страны, в том числе в районах Крайнего Севера. Ученые в северных регионах будут получать соответствующие надбавки.
Пандемия COVID-19 еще не отступила, число ежедневных заражений и смертей еще велико, заявил 24 декабря президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Читайте подробнее: Путин оценил ситуацию с COVID-19 в России
Правительству России следует обратить внимание на проблемы, о которых сказали журналисты из регионов во время большой пресс-конференции главы государства. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.
Читайте подробнее: Путин попросил Мишустина заняться жалобами журналистов из регионов
В России в ближайшие годы будет возведено не менее 25 университетских кампусов, сообщил президент Владимир Путин. Они должны быть оснащены всей необходимой инфраструктурой, в том числе возможностями для научных исследований.
С 2022 года мероприятия Конгресса молодых ученых России будут проходить по всей стране, сообщил Владимир Путин. Это будет сделано в том числе для того, чтобы приблизить ученых, их исследования к потенциальным заказчикам в регионах России.
Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики страны.
Читайте подробнее: Путин назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики РФ
Жители России хотят видеть внедрение новых экологичных технологических решений в городской среде. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.
Подробности в материале: Путин: у граждан растёт запрос на обновление городов
Развитие науки и технологий не должно сосредотачиваться в отдельных регионах страны. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.
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Две трети взрослых граждан России предпочитают видеть будущее своих детей в науке. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.
Подробности в материале: Родители в России всё чаще надеются на научную карьеру своих детей — Путин
Российских граждан необходимо защитить от резких ценовых колебаний, власти должны работать над повышением доходов населения. Об этом президент России Владимир Путин заявил 24 декабря на предновогодней встрече с правительством, которая прошла в режиме видеосвязи.
«А реальные располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», — сказал Путин.
Читайте также: Путин потребовал защитить население от резкого колебания цен
Правительству нужно снять барьеры, мешающие активным инвестициям бизнеса в научное развитие. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.
Подробности в материале: Путин призвал снимать барьеры на пути научного сотрудничества регионов РФ
Все субъекты Российской Федерации должны иметь возможность получить финансирование на развитие науки, если соответствующие расходы будут должным образом обоснованы. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.
Подробности в материале: Путин призвал помочь с финансированием науки дотационным регионам
В России нужно упростить обмен технологиями между субъектами Федерации. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.
Читайте подробнее: Путин предложил создать «базу отечественных технологических решений»
Поощряться должны те регионы РФ, которые запускают инновационные исследовательские и образовательные проекты. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.
Читайте подробнее: Путин объяснил критерии по поддержке научного развития регионов
На Ямале для учёных, которые исследуют Арктику, введут северные надбавки с первых дней работы. Об этом заявил на Госсовете по науке и инновациям 24 декабря 2021 года президент России Владимир Путин.
Об этом: Ямальским учёным будут выплачивать «северные» надбавки с первых дней работы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал отменить единый государственный экзамен, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.
Подробности в материале: Зюганов призвал Путина отменить ЕГЭ
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на оперативном принятии закона о защите русского языка и истории, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.
Подробности в материале: Зюганов предложил принять закон о защите русского языка и истории
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал развивать отечественные научные журналы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.
Читайте подробнее: Жириновский призвал не требовать от ученых публикаций в зарубежных журналах
«Северный поток — 2» способен увеличить поступления объёмов газа в Европу, тем самым стабилизировав газовый рынок. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.
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Лидер «Новых людей», депутат Госдумы Алексей Нечаев призвал развивать предпринимательские компетенции у ученых, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» проведены безупречно, заявил 24 декабря российский президент Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
Читайте подробнее: Путин заявил, что пуск гиперзвуковой системы «Циркон» прошёл безупречно
«Необходимо выработать специальные меры поддержки для регионов с высоким научным потенциалом, чтобы заинтересовать молодых перспективных ученых работать в наших университетах и исследовательских центрах», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам совместного заседания Госсовета РФ и Совета при президенте РФ по науке и образованию. Правительство Санкт-Петербурга поддержало заявки трех вузов — СПбГУ, Политеха и ИТМО — по созданию университетских кампусов.
Путин: «Мы должны учитывать растущий запрос людей на обновление городов, населённых пунктов в целом на основе современных технологических, экологических стандартов, на широкое использование передовых научных разработок в повседневной жизни.
В этой связи ещё одна важнейшая тема нашей встречи — дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия, высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны».
Повторю, принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в здравоохранении и в образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач — Путин.
Итоги Года науки. Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию, посвященное итогам Года науки и технологий.
По словам Путина, за этот год удалось добиться главного — вывести просвещение на качественно новый уровень и привлечь интерес общества к науке, ее истории и современным достижениям. Среди достижений президент отметил: создание вакцин против ковида, запуск на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса, целый ряд проектов по популяризации науки среди широких слоев населения.
Путин предложил считать уходящий год началом в России целого научного десятилетия. Важным стало и решение вопроса оплаты труда ученых.
Ямальский исследователь Александр Соколов еще в декабре рассказывал о проблеме выплат северных деятелям науки, так как они относятся к федеральной научной структуре, то северные по-прежнему должны были накапливать годами.
Президент заявил: «Нужно, безусловно, поддержать таких исследователей. В том числе они должны получать северные надбавки в полном объеме не через несколько лет, а уже с первого месяца работы».
Соколов поблагодарил президента: «Это огромный стимул для работы моей лаборатории, наших молодых сотрудников, которым сейчас не нужно ждать многие месяцы или даже годы для того, чтобы наконец получать то, что заложено потенциально в зарплату молодого учёного в Арктике. Ещё раз огромная благодарность, и наука вперёд!».
Цитата канала «16 негритят».
Путин — на Госсовете по науке и образованию: Интерес общества к науке, к ее истории, к современным достижениям без преувеличения огромный. Колоссальный!
«Настоящими флагманами целых территорий становятся научно-исследовательские университеты, опорные высшие учебные заведения в субъектах Федерации. При этом совместные задачи уже объединяют научные вузы, институты и компании из разных регионов России.
Такое сотрудничество будем, безусловно, поощрять и в будущем, потому что для нашей огромной страны крайне необходимо именно распределённое научное развитие, мы с вами много раз об этом говорили. Не отдельные точки, узлы, сосредоточенные лишь в некоторых регионах, а настоящее целостное пространство, связывающее всю страну», — Путин.