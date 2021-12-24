Москва, , 16:55 — REGNUM Лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев призвал развивать предпринимательские компетенции у ученых, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

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«На науку всегда денег будет мало. Нам надо учиться, чтобы наука тоже зарабатывать деньги», — отметил Нечаев в ходе заседания Госсовета с участием президента РФ Владимира Путина.

Это скорее вопрос подготовки и ключевой навык тут — предпринимательский подход, мышление, сказал парламентарий.

«Надо, чтобы все желающие имели этот новый подход, и предпринимательская компетенция — это базовая компетенция», — сказал он.

«Хватит просить деньги у государства, надо самим зарабатывать», — подчеркнул Нечаев.