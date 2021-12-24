Ново-Огарево, Московская область, , 16:54 — REGNUM «Северный поток — 2» способен увеличить поступления объёмов газа в Европу, тем самым стабилизировав газовый рынок. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Это ещё и глупо для тех, кто не даёт возможности работать этой системе. Потому что дополнительные поступления объёмов газа на европейский рынок, безусловно, понизило бы цену на бирже, на споте», — заявил Путин.

«А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня — это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, — и для них цена бы упала. И существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят. Это удивительно, но ладно, это их выбор. Не мы же придумали», — указал он.