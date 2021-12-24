Москва, , 17:39 — REGNUM Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» проведены безупречно, заявил 24 декабря российский президент Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Испытательная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море Минобороны России

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Уточнив, что залповый пуск «Циркона» — новейшей ракеты, работающей и по морским, и по наземным целям — состоялся под утро 24 декабря, президент дал такую оценку этому событию:

«Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и её обороноспособности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ проинформировало в прошлом месяце о том, что серийные поставки «Циркона» в ВС РФ начнутся в будущем году.

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