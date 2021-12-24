Ново-Огарево, Московская область, , 14:50 — REGNUM Правительство России за минувший год показало, что способно справляться с по-настоящему тяжёлыми нагрузками. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Я хочу от души поздравить вас с наступающим новым годом! Поблагодарить за работу. Понимаю и вижу, какая тяжёлая дополнительная нагрузка лежит на всех вас. Вы с ней справляетесь, действуете чётко, сплочённо, как профессиональная команда хорошая», — заявил Путин.