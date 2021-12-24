Москва, , 15:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики страны.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста, заметно улучшилась ситуация на рынке труда», — заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что в условиях сложных глобальных вызовов экономика России показала свою устойчивость.

«На повестке задача следующего уровня — необходимо без пауз обеспечить качественный долгосрочный экономический рост», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что экономика России выдержала пандемию, восстановившись гораздо быстрее, чем в других странах.

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Глава государства отметил, что российская экономика «оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие другие развитые экономики мира», в том числе стран из G20.