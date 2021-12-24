Москва, , 15:05 — REGNUM Правительство России работает чётко и сплочённо, как профессиональная команда. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на встрече с членами правительства.

Совещание Владимира Путина с членами Правительства

«Вижу и понимаю, какая тяжёлая дополнительная нагрузка лежит на всех членах правительства», — сказал Путин.

«Но, несмотря на все сложности, вы с ней справляетесь», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, работа российского правительства по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса дала неплохой результат, считает президент РФ Владимир Путин.

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