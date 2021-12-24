Москва, , 16:37 — REGNUM На Ямале для учёных, которые исследуют Арктику, введут северные надбавки с первых дней работы. Об этом заявил на Госсовете по науке и инновациям 24 декабря 2021 года президент России Владимир Путин.

Арктика М. Иванов © Национальный парк «Русская Арктика»

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С данным предложением выступил ямальский учёный Александр Соколов. Он попросил главу государства рассмотреть возможность выплачивать северные надбавки учёным с начала работы.

«На арктических территориях России в непростых условиях Крайнего Севера работают специалисты в области биологии, охраны окружающей среды, по другим направлениям, включая изменения климата. Нужно, безусловно, поддержать таких исследователей. В том числе, они должны получать так называемые северные надбавки в полном объёме не через несколько лет, как сейчас, а уже с первого месяца работы», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин24 декабря в формате видеосвязи проводит совместное заседание Государственного Совета и президентского Совета по науке и образованию.

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