Ново-Огарево, Московская область, , 16:00 — REGNUM Все субъекты Российской Федерации должны иметь возможность получить финансирование на развитие науки, если соответствующие расходы будут должным образом обоснованы. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Необходимо расширить возможности субъектов Федерации по поддержке научных и технологических проектов, оказать содействие региональным научным фондам, предоставляющим гранты на исследования и разработку», — заявил Путин.

«Отмечу также, что Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет финансировать из регионального бюджета работы, которые выполняют федеральные учреждения, вузы и научные организации. Хочу здесь обратить внимание коллег из правительства, да и из парламента тоже: такое право должно быть и у регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Я понимаю вопросы, которые в этой связи возникают. Но тем не менее, считаю, что это нужно сделать даже для дотационный субъектов Федерации, если они смогут соответствующим образом обосновать свои расходы», — указал он.