Ново-Огарево, Московская область, , 15:54 — REGNUM Российских граждан необходимо защитить от резких ценовых колебаний, власти должны работать над повышением доходов населения. Об этом президент России Владимир Путин заявил 24 декабря на предновогодней встрече с правительством, которая прошла в режиме видеосвязи.

Владимир Путин Kremlin.ru

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По его словам, ключевой вопрос — повышение доходов граждан. Для этого нужно задействовать все меры экономической политики, продолжить курс на подавление инфляции. В России инфляция подросла, но подросли и реальные доходы. Инфляцию в таком случае нужно таргетировать, подавлять.

«А реальные располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что главная задача — обеспечить устойчивый рост экономики.

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