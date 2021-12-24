Ново-Огарево, Московская область, , 15:23 — REGNUM Правительству России следует обратить внимание на проблемы, о которых сказали журналисты из регионов во время большой пресс-конференции главы государства. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Проблемы с Дагестаном, журналист спрашивал по ряду направлений, энергетика, газификация… Вижу, что уже идёт работа по преодолению последствий в связи с аварией на ТЭЦ (в Улан-Удэ)», — заявил Путин.

«ОАО «РЖД» — здесь правительство меньше принимает участия в организации этой работы, но, тем не менее, пускай Минтранс поможет РЖД — они с понедельника уже готовы начать продажи билетов на те направления, о которых попросил корреспондент из Йошкар-Олы», — указал он.