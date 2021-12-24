Ново-Огарево, Московская область, , 15:34 — REGNUM Жители России хотят видеть внедрение новых экологичных технологических решений в городской среде. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

Владимир Путин (c) ИА REGNUM

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«Безусловно, мы должны учитывать растущий запрос людей на обновление городов, населённых пунктов, в целом на основе современных технологических, экологических стандартов. На широкое использование передовых научных разработок в повседневной жизни», — заявил Путин.