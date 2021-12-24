Москва, , 16:44 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на оперативном принятии закона о защите русского языка и истории, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Геннадий Зюганов

Следите за развитием событий в трансляции: «Год науки и технологий. Путин подводит итоги — трансляция»

«Мы внесли закон о защите русского языка и нашей истории», — сказал Зюганов в ходе заседания Госсовета с участием президента РФ Владимира Путина.

Наша историческая правда сегодня подвергается всякими атакам, возмущен парламентарий, он настаивает на принятии норм.