История вопроса

Английский историк, философ Фрэнсис Бэкон в XVI веке высказал мнение, что наука должна дать человеку власть над природой и тем улучшить его жизнь, добавляя, что наука должна занимать достойное место в «царстве человека». Фактически он заложил основы научного исследования, известен его знаменитый афоризм Scientia potentia est («Знание — сила»). Первые же исследователи появились в XIX веке.