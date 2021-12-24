Ново-Огарево, Московская область, , 16:04 — REGNUM В России нужно упростить обмен технологиями между субъектами Федерации. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Год науки и технологий. Путин подводит итоги — трансляция»

«Нужно сформировать базу отечественных технологических решений, которые уже используются в субъектах Федерации и доказали свою эффективность. Такая единая цифровая платформа лучших практик призвана обеспечить взаимодействие предпринимательских, научных, управленческих команд по всей стране», — заявил Путин.