Заседание Совета глав государств СНГ — все новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на юбилейном саммите СНГ подробно рассказал о своей версии итогов «отечественной войны азербайджанского народа», как он назвал прошлогодний вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Алиев заявил о том, что эта война закончилась полной победой Азербайджана, и предложил перейти к мирной повестке взаимных отношений.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая вслед за главой Азербайджана, заявил о сохраняющейся сложной военно-политической обстановке в Закавказье, рассказал об армянских военнопленных и других лицах, до сих пор удерживаемых в Азербайджане, и предложил продолжить выяснение взаимных претензий Армении и Азербайджана в других международных инстанциях.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который ведёт саммит СНГ в формате видеоконференции, поблагодарил глав Азербайджана и Армении за высказанную ими оценку положения дел в Закавказском регионе в свете прошлогоднего вооруженного конфликта между странами и поддержал готовность искать взаимодействие между странами в рамках СНГ.
Опыт Союзного государства России и Белоруссии может выступить локомотивом интеграционных процессов в ЕАЭС и СНГ, заявил 15 октября белорусский лидер Александр Лукашенко.
Подробности в материале: Лукашенко: опыт Союзного государства может помочь интеграции в ЕАЭС и СНГ
России и президенту Владимиру Путину принадлежит решающая роль в прекращении войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 15 октября на онлайн-заседании Совета глав стран — участниц СНГ.
Читайте также: Путин сыграл решающую роль в прекращении войны за Карабах — Пашинян
СНГ обеспечивает укрепление связей государств-участников, несмотря на возникающие разногласия и противоречия. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
Подробности в материале: Путин оценил эффективность СНГ в развитии связей между государствами
Лидеры стран СНГ сделают заявления по вопросам обеспечения биологической безопасности и развития взаимодействия в сфере миграции. На заседании также обсудят два документа о взаимодействии в сфере безопасности — Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также решение о руководителе Антитеррористического центра СНГ.
Россия успешно способствует укреплению мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
Читайте подробнее: Ситуация вокруг Нагорного Карабаха подтверждает российскую мудрость — Путин
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил особую роль российского лидера Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе.
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Выступая на мероприятии накануне 30-летия СНГ, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался на тему ликвидации СССР и важности создания из постсоветских республик нового интеграционного объединения.
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Ключевая роль СНГ состоит в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества, как это в настоящее время наблюдается на примере урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
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Страны СНГ продолжают наращивать экономическое сотрудничество даже в нынешних непростых условиях. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
Об этом: Торговое сотрудничество в рамках СНГ растёт, несмотря на пандемию — Путин
Лидерам стран СНГ необходимо принять решение об определении культурной столицы Содружества в 2023 году. Об этом 15 октября на заседании Совета глав государств СНГ заявил Александр Лукашенко.
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Странам СНГ предстоит большая работа по укреплению взаимодействия в сфере миграции. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
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Российские миротворцы — гарант режима перемирия в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин 15 октября в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
Он добавил, что в ситуации вокруг Нагорного Карабаха «плохой мир лучше, чем хорошая война».
Об этом: Путин: миротворцы РФ выступают гарантом перемирия в Карабахе
Для трудовых мигрантов в России крайне важны вопросы адаптации. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
Об этом: «Ну как минимум язык нужно знать» — Путин о трудовых мигрантах в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам — участницам СНГ активизировать торгово-экономическое сотрудничество и переосмыслить подходы к нему.
Подробности в материале: Токаев призвал активизировать экономическое сотрудничество стран СНГ
Страны СНГ должны защищать гарантии электорального суверенитета. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
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Ситуация в Афганистане требует от стран СНГ мобилизации на террористическом и антинаркотическом направлениях. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
Читайте также: Путин призвал страны СНГ внимательно отслеживать ситуацию в Афганистане
Странам СНГ следует осторожно относиться к ситуации в Афганистане. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
Подробности в материале: Путин призвал не торопиться с официальным признанием афганских властей
Афганистан остаётся ключевым источником поставок опиатов в мире. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
Подробности в материале: Путин оценил шансы на сокращение наркопроизводства в Афганистане
«В целях укрепления роли и веса Содружества считаю необходимым предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке», — заявил 15 октября на заседании Совета глав государств СНГ Александр Лукашенко.
Подробности в материале: Лукашенко призвал искать счастья в СНГ
Россия предлагает странам СНГ принять совместное заявление против попыток вмешательства в выборы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 15 октября на заседании Совета глав государств содружества, которое проходит в формате видеоконференции.
Он пояснил, что в этом документе страны СНГ «выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы».
Об этом: Россия предложила странам СНГ объединиться против вмешательства в выборы
Странам-участникам СНГ необходимо создать транспортные коридоры по линиям «Север — Юг» и «Восток — Запад», завил 15 октября на саммите СНГ в видеоформате президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Читайте также: Глава Туркмении высказался за участие СНГ в создании транспортных коридоров
Таджикистан рассчитывает на поддержку стран — участниц СНГ в вопросе создания единого списка террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории стран Содружества. Об этом 15 октября в ходе онлайн-заседания Совета глав государств СНГ заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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Общей задачей лидеров государств — участников СНГ является дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках Содружества, а также реализация его потенциала и укрепление его позиций в мире. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств — участников Содружества Независимых Государств приняли по случаю 30-летия образования СНГ.
Об этом: Лидеры стран СНГ намерены углублять экономическую интеграцию
Новое заседание Совета глав государств СНГ состоится 14 октября 2022 года в столице Казахстана. Об этом сообщил СМИ председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам на заседания Совета глав государств СНГ.
Председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев не исключил, что до саммита в Нур-Султане могут состояться неформальные встречи глав государств СНГ.
«Сегодня этому мешает пандемия, но мы все очень надеемся, что в конце концов мы сможем одолеть эту болезнь и снова вернемся к той ситуации, когда сможем встречаться в очном формате. Если такая возможность представится, то, я глубоко убежден, последуют и неформальные встречи глав государств СНГ», — цитирует Лебедева ТАСС.
Сергей Лебедев заявил, что заседание Совета глав государств прошло успешно, и по итогам будет подготовлен план реализации предложений.
«С большим удовлетворением могу сказать, что оно прошло успешно. Выступления были откровенные, концентрирующие свое внимание и на существующих проблемах, а еще важнее — на перспективах нашего взаимодействия. Прозвучало много идей, предложений. Мы внимательно изучим, проанализируем все эти предложения, подготовим соответствующий план по их реализации», — сказал он.
По словам Лебедева, было важно услышать мнение глав государств — как повысить эффективность СНГ. Он подчеркнул, что при этом ни один из лидеров не сказал, что «Содружество не нужно».
«Несмотря на скептическое отношение, особенно в 90-е годы, к этой организации, она подтвердила свою востребованность и в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве, и в сохранении и углублении гуманитарного сотрудничества, и в решении многих проблем экономического характера», — пояснил он.
По его словам, это особенно чувствуется в последние годы в связи с пандемией и необходимостью нейтрализации последствий санкций, которые вводятся в отношении России, Белоруссии и других государств.
Председатель исполкома СНГ обратил особое внимание на то, что лидеры стран Содружества высказались за его развитие. Он добавил, что Казахстан, к которому переходит председательство в СНГ, к концу года представит свою концепцию.
Начальник Академии ФСБ России генерал-полковник Евгений Сысоев утвержден на пост руководителя Антитеррористического центра СНГ. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил 15 октября на онлайн-заседании Совета глав государств Содружества.
На протяжении 15 лет Антитеррористическим центром руководил генерал-полковник Андрей Новиков. Сысоев приступит к новым обязанностям с 1 января 2022 года.
Подробности в материале: Начальник Академии ФСБ РФ назначен главой Антитеррористического центра СНГ
Расшитый золотом бархатный халат преподнёс министру иностранных дел России Сергею Лаврову израильский участник седьмого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.
«И вам, человеку, который столько делает для сотрудничества и мира во всем мире, как маршалу соотечественников», — сказал участник из Израиля, подошёл к Лаврову и вручил ему расшитый чёрный халат.
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Армения готова начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Об этом 15 октября заявил на онлайн-заседании Совета глав стран — участниц СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Об этом: Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал страны — участницы СНГ к усилению сотрудничества в области биологической безопасности и борьбы с изменением климата.
«Возрастающие риски в области биологической безопасности связаны с проблемой изменения климата, диктуют острую необходимость наращивания нашего сотрудничества по этим направлениям», — сказал глава государства.
По словам Рахмона, важной задачей является принятие необходимых мер по своевременному реагированию на негативные последствия глобального потепления, в том числе на угрозу таяния ледников. Он отметил, что Таджикистан выступил с инициативой объявить 2025 год Годом защиты ледников, а также создания специального международного фонда по защите ледников.
«Надеюсь на активную поддержку данных инициатив со стороны стран — участниц нашей организации», — сказал президент Таджикистана.
Совет председателей верховных (высших) судов будет сформирован в рамках СНГ. Это предусмотрено соглашением, утвержденным Советом глав государств по итогам состоявшегося 15 октября заседания.
В документе говорится, что к компетенции совета предлагается отнести «содействие реализации международных договоров и иных актов в сфере правового сотрудничества, принятых в рамках СНГ, координацию взаимодействия судебных органов стран Содружества по оказанию правовой помощи, признанию и разрешению исполнения судебных актов, организацию подготовки и повышения квалификации судей и работников судов».
Предусматривается, что одной из основных функций Совета глав верховных судов станет обмен информацией о национальном законодательстве и судебной практике, а также практике применения национальными судами международных договоров о правовой помощи и правовых отношениях, заключенных в рамках СНГ.
Тегеран решительно отвергает заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о причастности иранской стороны к организации наркотрафика через Кавказ. С таким заявлением выступил 15 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
«Представитель МИД решительно отверг новые заявления Алиева в отношении Ирана на заседании стран СНГ», — говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, «такие обвинения служат только интересам Израиля, которые направлены на ухудшение братских отношений народов Ирана и Азербайджана».
официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде также заявил о «передовой роли Исламской Республики в борьбе с контрабандой наркотиков <…> что неоднократно подтверждалось соответствующими международными организациями».
«К сожалению, несмотря на положительные личные послания со стороны Баку в ходе всевозможных контактов, Азербайджан намерен и дальше делать безосновательные заявления для СМИ, на которые [иранская сторона] будет давать соответствующий ответ», — цитирует ТАСС Хатибзаде.
Напомниим, выступая на онлайн-заседании Совета глав государств СНГ, Ильхам Алиев заявил, что после конфликта в Карабахе в 2020 году Азербайджан «поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана» через ранее контролируемые Арменией территории. После этого, по словам президента республики, объем задержанного героина на других участках азербайджано-иранской границы вырос в два раза.
Алиев заявил, что «на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу».
Напомним, в заседании 15 октября участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Рассмотрено 11 вопросов, регламентирующих сотрудничество в различных сферах.
Между тем, как сообщает ТАСС, объем личных переводов из России в страны СНГ во втором квартале 2021 года вырос по сравнению первым кварталом почти на 30% и составил $3,069 млрд.
В первом квартале 2021 года из России в страны СНГ было совершено личных переводов почти на $2,4 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем личных переводов во II квартале вырос более чем на 17%. С начала 2020 года наибольший объем личных переводов в СНГ пришелся на III квартал прошлого года, когда в страны союза перевели почти $3,2 млрд.
Денежные переводы работающих составили $1,8 млрд, прочие трансферты между домашними хозяйствами — почти $0,7 млрд, чистая выплаченная оплата труда — около $0,5 млрд.
Наибольший объем средств был переведен в Узбекистан (почти $1,2 млрд), Киргизию ($0,6 млрд) и Таджикистан ($0,4 млрд).
Объем личных переводов в Россию из стран СНГ во втором квартале увеличился на 12% с $484 млн, достигнутых в первом квартале, и составил $541 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 37%. Больший объем переведенных личных средств в Россию из СНГ с начала 2020 года пришелся на III ($563 млн) и IV кварталы 2020 года ($593 млн).
Казахстан, Узбекистан и Киргизия лидировали среди государств СНГ по объему переводов в Россию: $219 млн, $72 млн и $56 млн соответственно.
Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что для того, чтобы трудовые мигранты легче адаптировались в России, им «как минимум» нужно знать русский язык, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Со своим самоваром в гости не ходят» — сети о мигрантах и русском языке
На заседании глав государств СНГ определили Культурную столицу Содружества 2023 года. Ею станет молдавский город Комрат.
Главы государств СНГ приняли решение о назначении Евгения Сысоева на должность руководителя Антитеррористического центра государств — участников Содружества Независимых Государств. Сейчас он является начальником Академии ФСБ России. К исполнению своих обязанностей в СНГ Евгений Сысоев приступит с 1 января 2022 года.
На заседании Совета главы государств заключили Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Подписание Договора поспособствует укреплению международного сотрудничества и расширению взаимной помощи в этой сфере, а также решению вопроса лишения преступников доходов от преступной деятельности и других средств, используемых для совершения преступлений.
Участники Совета приняли еще несколько важных заявлений. Среди них — Заявление о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности. В документе отмечается важное значение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении как одной из опор международной архитектуры безопасности, сообщается на сайте Исполнительного комитета СНГ.