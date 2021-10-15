15 октября в формате видеоконференции прошло заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). В нем принял участие президент России Владимир Путин. Открыл заседание президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В ходе саммита, проводимого в юбилейный год 30-летия создания СНГ (8 декабря 1991 г.), будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития», — сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, лидеры стран СНГ обсудили актуальные международные и региональные проблемы. Было принято заявление в связи с 30-летием СНГ, а также ряд решений по углублению сотрудничества в различных сферах. Новости с юбилейного саммита СНГ — в трансляции ИА REGNUM.

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11:51 15.10.2021 Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на юбилейном саммите СНГ подробно рассказал о своей версии итогов «отечественной войны азербайджанского народа», как он назвал прошлогодний вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Алиев заявил о том, что эта война закончилась полной победой Азербайджана, и предложил перейти к мирной повестке взаимных отношений.

11:54 15.10.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая вслед за главой Азербайджана, заявил о сохраняющейся сложной военно-политической обстановке в Закавказье, рассказал об армянских военнопленных и других лицах, до сих пор удерживаемых в Азербайджане, и предложил продолжить выяснение взаимных претензий Армении и Азербайджана в других международных инстанциях.

11:57 15.10.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который ведёт саммит СНГ в формате видеоконференции, поблагодарил глав Азербайджана и Армении за высказанную ими оценку положения дел в Закавказском регионе в свете прошлогоднего вооруженного конфликта между странами и поддержал готовность искать взаимодействие между странами в рамках СНГ.

12:13 15.10.2021 Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ. kremlin.ru

12:18 15.10.2021 Опыт Союзного государства России и Белоруссии может выступить локомотивом интеграционных процессов в ЕАЭС и СНГ, заявил 15 октября белорусский лидер Александр Лукашенко. Подробности в материале: Лукашенко: опыт Союзного государства может помочь интеграции в ЕАЭС и СНГ

12:19 15.10.2021 Александр Лукашенко. president.gov.by

12:21 15.10.2021 России и президенту Владимиру Путину принадлежит решающая роль в прекращении войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 15 октября на онлайн-заседании Совета глав стран — участниц СНГ. Читайте также: Путин сыграл решающую роль в прекращении войны за Карабах — Пашинян

12:31 15.10.2021 СНГ обеспечивает укрепление связей государств-участников, несмотря на возникающие разногласия и противоречия. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. Подробности в материале: Путин оценил эффективность СНГ в развитии связей между государствами

12:32 15.10.2021 Владимир Путин. Иван Шилов © ИА REGNUM

12:34 15.10.2021 Лидеры стран СНГ сделают заявления по вопросам обеспечения биологической безопасности и развития взаимодействия в сфере миграции. На заседании также обсудят два документа о взаимодействии в сфере безопасности — Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также решение о руководителе Антитеррористического центра СНГ.

12:37 15.10.2021 Россия успешно способствует укреплению мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. Читайте подробнее: Ситуация вокруг Нагорного Карабаха подтверждает российскую мудрость — Путин

12:37 15.10.2021 Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил особую роль российского лидера Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе. Читайте также: Алиев отметил особую роль Путина в прекращении войны в Карабахе

12:37 15.10.2021 Выступая на мероприятии накануне 30-летия СНГ, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался на тему ликвидации СССР и важности создания из постсоветских республик нового интеграционного объединения. Читайте также: Лукашенко рассказал о «принудительном развале» СССР

12:39 15.10.2021 Ключевая роль СНГ состоит в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества, как это в настоящее время наблюдается на примере урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. Читайте также: Путин назвал ключевую роль Содружества Независимых Государств

12:43 15.10.2021 Страны СНГ продолжают наращивать экономическое сотрудничество даже в нынешних непростых условиях. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. Об этом: Торговое сотрудничество в рамках СНГ растёт, несмотря на пандемию — Путин

12:46 15.10.2021 Лидерам стран СНГ необходимо принять решение об определении культурной столицы Содружества в 2023 году. Об этом 15 октября на заседании Совета глав государств СНГ заявил Александр Лукашенко. Читайте также: Лукашенко хочет назначить культурную столицу СНГ

12:46 15.10.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 октября на заседании Совета глав государств СНГ. president.gov.by

12:49 15.10.2021 Странам СНГ предстоит большая работа по укреплению взаимодействия в сфере миграции. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. Читайте также: Путин объяснил цель принятия странами СНГ заявления по миграции

12:54 15.10.2021 Российские миротворцы — гарант режима перемирия в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин 15 октября в ходе заседания Совета глав государств СНГ. Он добавил, что в ситуации вокруг Нагорного Карабаха «плохой мир лучше, чем хорошая война». Об этом: Путин: миротворцы РФ выступают гарантом перемирия в Карабахе

12:56 15.10.2021 Для трудовых мигрантов в России крайне важны вопросы адаптации. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. Об этом: «Ну как минимум язык нужно знать» — Путин о трудовых мигрантах в России

12:57 15.10.2021 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам — участницам СНГ активизировать торгово-экономическое сотрудничество и переосмыслить подходы к нему. Подробности в материале: Токаев призвал активизировать экономическое сотрудничество стран СНГ

13:03 15.10.2021 Страны СНГ должны защищать гарантии электорального суверенитета. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. Читайте также: Путин предложил помощь странам СНГ в поддержке институтов демократии

13:07 15.10.2021 Ситуация в Афганистане требует от стран СНГ мобилизации на террористическом и антинаркотическом направлениях. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. Читайте также: Путин призвал страны СНГ внимательно отслеживать ситуацию в Афганистане

13:10 15.10.2021 В ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

13:12 15.10.2021 Странам СНГ следует осторожно относиться к ситуации в Афганистане. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. Подробности в материале: Путин призвал не торопиться с официальным признанием афганских властей

13:15 15.10.2021 Афганистан остаётся ключевым источником поставок опиатов в мире. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. Подробности в материале: Путин оценил шансы на сокращение наркопроизводства в Афганистане

13:25 15.10.2021 «В целях укрепления роли и веса Содружества считаю необходимым предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке», — заявил 15 октября на заседании Совета глав государств СНГ Александр Лукашенко. Подробности в материале: Лукашенко призвал искать счастья в СНГ

13:34 15.10.2021 Россия предлагает странам СНГ принять совместное заявление против попыток вмешательства в выборы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 15 октября на заседании Совета глав государств содружества, которое проходит в формате видеоконференции. Он пояснил, что в этом документе страны СНГ «выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы». Об этом: Россия предложила странам СНГ объединиться против вмешательства в выборы

14:02 15.10.2021 Странам-участникам СНГ необходимо создать транспортные коридоры по линиям «Север — Юг» и «Восток — Запад», завил 15 октября на саммите СНГ в видеоформате президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Читайте также: Глава Туркмении высказался за участие СНГ в создании транспортных коридоров

14:06 15.10.2021 Таджикистан рассчитывает на поддержку стран — участниц СНГ в вопросе создания единого списка террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории стран Содружества. Об этом 15 октября в ходе онлайн-заседания Совета глав государств СНГ заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Читайте также: В Таджикистане предложили создать в СНГ единый список террористов

14:32 15.10.2021 Общей задачей лидеров государств — участников СНГ является дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках Содружества, а также реализация его потенциала и укрепление его позиций в мире. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств — участников Содружества Независимых Государств приняли по случаю 30-летия образования СНГ. Об этом: Лидеры стран СНГ намерены углублять экономическую интеграцию

15:20 15.10.2021 В ходе заседания Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

15:46 15.10.2021 Новое заседание Совета глав государств СНГ состоится 14 октября 2022 года в столице Казахстана. Об этом сообщил СМИ председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам на заседания Совета глав государств СНГ.

15:48 15.10.2021 Председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев не исключил, что до саммита в Нур-Султане могут состояться неформальные встречи глав государств СНГ. «Сегодня этому мешает пандемия, но мы все очень надеемся, что в конце концов мы сможем одолеть эту болезнь и снова вернемся к той ситуации, когда сможем встречаться в очном формате. Если такая возможность представится, то, я глубоко убежден, последуют и неформальные встречи глав государств СНГ», — цитирует Лебедева ТАСС.

15:48 15.10.2021 Сергей Лебедев заявил, что заседание Совета глав государств прошло успешно, и по итогам будет подготовлен план реализации предложений. «С большим удовлетворением могу сказать, что оно прошло успешно. Выступления были откровенные, концентрирующие свое внимание и на существующих проблемах, а еще важнее — на перспективах нашего взаимодействия. Прозвучало много идей, предложений. Мы внимательно изучим, проанализируем все эти предложения, подготовим соответствующий план по их реализации», — сказал он.

15:50 15.10.2021 По словам Лебедева, было важно услышать мнение глав государств — как повысить эффективность СНГ. Он подчеркнул, что при этом ни один из лидеров не сказал, что «Содружество не нужно». «Несмотря на скептическое отношение, особенно в 90-е годы, к этой организации, она подтвердила свою востребованность и в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве, и в сохранении и углублении гуманитарного сотрудничества, и в решении многих проблем экономического характера», — пояснил он. По его словам, это особенно чувствуется в последние годы в связи с пандемией и необходимостью нейтрализации последствий санкций, которые вводятся в отношении России, Белоруссии и других государств.

15:50 15.10.2021 Председатель исполкома СНГ обратил особое внимание на то, что лидеры стран Содружества высказались за его развитие. Он добавил, что Казахстан, к которому переходит председательство в СНГ, к концу года представит свою концепцию.

15:50 15.10.2021 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ. Цитата из трансляции

16:03 15.10.2021 Начальник Академии ФСБ России генерал-полковник Евгений Сысоев утвержден на пост руководителя Антитеррористического центра СНГ. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил 15 октября на онлайн-заседании Совета глав государств Содружества. На протяжении 15 лет Антитеррористическим центром руководил генерал-полковник Андрей Новиков. Сысоев приступит к новым обязанностям с 1 января 2022 года. Подробности в материале: Начальник Академии ФСБ РФ назначен главой Антитеррористического центра СНГ

16:06 15.10.2021 Расшитый золотом бархатный халат преподнёс министру иностранных дел России Сергею Лаврову израильский участник седьмого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом. «И вам, человеку, который столько делает для сотрудничества и мира во всем мире, как маршалу соотечественников», — сказал участник из Израиля, подошёл к Лаврову и вручил ему расшитый чёрный халат. Читайте также: Лаврова назвали «маршалом соотечественников» и подарили халат

16:06 15.10.2021 Армения готова начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Об этом 15 октября заявил на онлайн-заседании Совета глав стран — участниц СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом: Пашинян заявил о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном

16:28 15.10.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ. Цитата из трансляции

16:36 15.10.2021 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал страны — участницы СНГ к усилению сотрудничества в области биологической безопасности и борьбы с изменением климата. «Возрастающие риски в области биологической безопасности связаны с проблемой изменения климата, диктуют острую необходимость наращивания нашего сотрудничества по этим направлениям», — сказал глава государства.

16:37 15.10.2021 По словам Рахмона, важной задачей является принятие необходимых мер по своевременному реагированию на негативные последствия глобального потепления, в том числе на угрозу таяния ледников. Он отметил, что Таджикистан выступил с инициативой объявить 2025 год Годом защиты ледников, а также создания специального международного фонда по защите ледников. «Надеюсь на активную поддержку данных инициатив со стороны стран — участниц нашей организации», — сказал президент Таджикистана.

16:37 15.10.2021 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ. Цитата из трансляции

18:19 15.10.2021 Совет председателей верховных (высших) судов будет сформирован в рамках СНГ. Это предусмотрено соглашением, утвержденным Советом глав государств по итогам состоявшегося 15 октября заседания. В документе говорится, что к компетенции совета предлагается отнести «содействие реализации международных договоров и иных актов в сфере правового сотрудничества, принятых в рамках СНГ, координацию взаимодействия судебных органов стран Содружества по оказанию правовой помощи, признанию и разрешению исполнения судебных актов, организацию подготовки и повышения квалификации судей и работников судов». Предусматривается, что одной из основных функций Совета глав верховных судов станет обмен информацией о национальном законодательстве и судебной практике, а также практике применения национальными судами международных договоров о правовой помощи и правовых отношениях, заключенных в рамках СНГ.

19:03 15.10.2021 Тегеран решительно отвергает заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о причастности иранской стороны к организации наркотрафика через Кавказ. С таким заявлением выступил 15 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

19:04 15.10.2021 «Представитель МИД решительно отверг новые заявления Алиева в отношении Ирана на заседании стран СНГ», — говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, «такие обвинения служат только интересам Израиля, которые направлены на ухудшение братских отношений народов Ирана и Азербайджана».

19:05 15.10.2021 официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде также заявил о «передовой роли Исламской Республики в борьбе с контрабандой наркотиков <…> что неоднократно подтверждалось соответствующими международными организациями». «К сожалению, несмотря на положительные личные послания со стороны Баку в ходе всевозможных контактов, Азербайджан намерен и дальше делать безосновательные заявления для СМИ, на которые [иранская сторона] будет давать соответствующий ответ», — цитирует ТАСС Хатибзаде.

19:05 15.10.2021 Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ. Цитата из трансляции

19:06 15.10.2021 Напомниим, выступая на онлайн-заседании Совета глав государств СНГ, Ильхам Алиев заявил, что после конфликта в Карабахе в 2020 году Азербайджан «поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана» через ранее контролируемые Арменией территории. После этого, по словам президента республики, объем задержанного героина на других участках азербайджано-иранской границы вырос в два раза. Алиев заявил, что «на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу».

19:11 15.10.2021 Напомним, в заседании 15 октября участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Рассмотрено 11 вопросов, регламентирующих сотрудничество в различных сферах.

19:12 15.10.2021 В ходе заседания Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств (в режиме видеоконференции). Цитата из трансляции.

20:21 15.10.2021 Между тем, как сообщает ТАСС, объем личных переводов из России в страны СНГ во втором квартале 2021 года вырос по сравнению первым кварталом почти на 30% и составил $3,069 млрд. В первом квартале 2021 года из России в страны СНГ было совершено личных переводов почти на $2,4 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем личных переводов во II квартале вырос более чем на 17%. С начала 2020 года наибольший объем личных переводов в СНГ пришелся на III квартал прошлого года, когда в страны союза перевели почти $3,2 млрд. Денежные переводы работающих составили $1,8 млрд, прочие трансферты между домашними хозяйствами — почти $0,7 млрд, чистая выплаченная оплата труда — около $0,5 млрд. Наибольший объем средств был переведен в Узбекистан (почти $1,2 млрд), Киргизию ($0,6 млрд) и Таджикистан ($0,4 млрд).

20:21 15.10.2021 Объем личных переводов в Россию из стран СНГ во втором квартале увеличился на 12% с $484 млн, достигнутых в первом квартале, и составил $541 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 37%. Больший объем переведенных личных средств в Россию из СНГ с начала 2020 года пришелся на III ($563 млн) и IV кварталы 2020 года ($593 млн). Казахстан, Узбекистан и Киргизия лидировали среди государств СНГ по объему переводов в Россию: $219 млн, $72 млн и $56 млн соответственно.

21:05 15.10.2021 Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что для того, чтобы трудовые мигранты легче адаптировались в России, им «как минимум» нужно знать русский язык, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 15 октября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Со своим самоваром в гости не ходят» — сети о мигрантах и русском языке

21:34 15.10.2021 В ходе заседания Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

22:06 15.10.2021 На заседании глав государств СНГ определили Культурную столицу Содружества 2023 года. Ею станет молдавский город Комрат.

22:06 15.10.2021 Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ. Цитата из трансляции

22:07 15.10.2021 Главы государств СНГ приняли решение о назначении Евгения Сысоева на должность руководителя Антитеррористического центра государств — участников Содружества Независимых Государств. Сейчас он является начальником Академии ФСБ России. К исполнению своих обязанностей в СНГ Евгений Сысоев приступит с 1 января 2022 года.

22:08 15.10.2021 На заседании Совета главы государств заключили Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Подписание Договора поспособствует укреплению международного сотрудничества и расширению взаимной помощи в этой сфере, а также решению вопроса лишения преступников доходов от преступной деятельности и других средств, используемых для совершения преступлений.

22:09 15.10.2021 В ходе заседания Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств (в режиме видеоконференции). Цитата из трансляции

22:43 15.10.2021 Участники Совета приняли еще несколько важных заявлений. Среди них — Заявление о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности. В документе отмечается важное значение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении как одной из опор международной архитектуры безопасности, сообщается на сайте Исполнительного комитета СНГ.

22:54 15.10.2021 Участие Александра Лукашенко в заседании Совета глав государств СНГ president.gov.by