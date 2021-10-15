Баку, 15 октября 2021, 12:37 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил особую роль российского лидера Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.
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