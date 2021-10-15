Баку, , 12:37 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил особую роль российского лидера Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Ильхам Алиев

«Хотел бы еще раз отметить особую роль президента Российской Федерации Владимира Путина в прекращении военных действий [в Нагорном Карабахе], что позволило избежать тысяч жертв с обеих сторон», — сказал Алиев на онлайн-заседании Совета глав государств СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.

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