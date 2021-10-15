Москва, , 12:56 — REGNUM Для трудовых мигрантов в России крайне важны вопросы адаптации. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

СНГ и Россия Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Заседание Совета глав государств СНГ — все новости»

«Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России, ну как минимум русский язык нужно знать», — заявил Путин.

«Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России, да и бывшего Советского Союза, для того чтобы интегрироваться, и не только зарабатывать деньги, а и жить полноценной жизнью в стране», — указал он.