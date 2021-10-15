Минск, , 12:40 — REGNUM Лидерам стран СНГ необходимо принять решение об определении культурной столицы Содружества в 2023 году. Об этом 15 октября на заседании Совета глав государств СНГ заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко рассказал о реализации Белоруссией концепции и плана председательства в СНГ. По его словам, важное значение придается развитию общего экономического пространства, расширению и повышению эффективности взаимной торговли. В частности, ведётся работа по соглашению о свободной торговле услугами, сокращению до минимума ограничений и изъятий из режима свободной торговли товарами, а также по вопросам устранения технических барьеров, унификации правил и процедур госзакупок.

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Основные усилия в культурно-гуманитарной сфере в СНГ под председательством Белоруссии в 2021 году были направлены на дальнейшее развитие сотрудничества и совершенствование организационно-правовых основ молодежной политики, культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта, туризма, труда и социальной защиты. Известный ковид-диссидент также сообщил в своём выступлении, что постсоветские республики продолжили работу по минимизации распространения коронавирусной инфекции и её последствий. В повестке дня саммита 11 вопросов. Среди них — развитие сотрудничества в области обеспечения биологической безопасности, в сферах миграции, защиты избирательных прав граждан и гарантий электорального суверенитета стран СНГ.«Требованиям сегодняшнего дня полностью отвечает обновленный Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения», — сказал несменяемый с 1994 года руководитель постсоветской республики.