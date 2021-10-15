Москва, , 12:49 — REGNUM Странам СНГ предстоит большая работа по укреплению взаимодействия в сфере миграции. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

Республики СНГ — экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Важно, что у предпринимательских кругов в государствах-членах СНГ растёт интерес к взаимному сотрудничеству в развитии «зелёной экономики», цифровизации, широкому применению инноваций, комплексному и рациональному использованию имеющихся природных ресурсов», — заявил Путин.

По его словам, для реализации проектов в этих сферах ключевое значение имеет доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам, улучшение системы профессионального образования, создание благоприятных условий для граждан государств СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах-участницах.

«Именно поэтому Россия и выдвинула идею принятия государствами-членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии и взаимодействии в сфере миграции. Оно, это заявление, нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развития цифровых платформ для оптимизации процесса трудоустройства», — пояснил президент.

«Для всех это важно. Для всех», — подчеркнул он.