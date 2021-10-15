Ново-Огарево, Московская область, , 13:34 — REGNUM Россия предлагает странам СНГ принять совместное заявление против попыток вмешательства в выборы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 15 октября на заседании Совета глав государств содружества, которое проходит в формате видеоконференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Он отметил, что российская сторона подготовила к саммиту совместное заявление о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета. Это заявление, в котором страны СНГ «выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы».

Путин подчеркнул, что тема невмешательства актуальна для всех стран содружества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о продолжающихся попытках внешнего вмешательства в дела России заявил секретарь Совета безопасности РФНиколай Патрушев. Эти грубейшие попытки, добавил он, были особенно заметны в ходе выборов в Государственную думу.

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