Ново-Огарево, Московская область, , 12:54 — REGNUM Российские миротворцы — гарант режима перемирия в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин 15 октября в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

Владимир Путин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Заседание Совета глав государств СНГ — все новости»

Выступая на заседании по видеосвязи, Путин отметил, что при содействии России в Карабах поступают гуманитарные грузы, территория ‑ и с армянской, и с азербайджанской стороны — разминируется. В регионе восстанавливают системы жизнеобеспечения, население получает медицинскую помощь, более 52 тыс. беженцев вернулись в свои дома.

«Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия», — сказал Путин.

Он добавил, что в ситуации вокруг Нагорного Карабаха «плохой мир лучше, чем хорошая война».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе заседания, что именно России и Владимиру Путинупринадлежит решающая роль в прекращении войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Читайте также: Путин сыграл решающую роль в прекращении войны за Карабах — Пашинян