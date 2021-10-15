Ереван, , 12:12 — REGNUM России и президенту Владимиру Путину принадлежит решающая роль в прекращении войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 15 октября на онлайн-заседании Совета глав стран — участниц СНГ.

Никол Пашинян и Владимир Путин Kremlin.ru

Он напомнил, что прекратить военные действия в Карабахе удалось после посреднических усилий российской стороны. В результате этих усилий 9 ноября 2020 года было подписано трёхстороннее заявление с участием Армении и Азербайджана. В регионе для обеспечения безопасности были размещены российские миротворцы.

«РФ и лично президент Путин сыграли решающую роль в прекращении 44-дневной войны», — подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что Ереван предлагает усилить трёхсторонние механизмы расследования инцидентов в Карабахе, а также выразил надежду на близкое достижение конкретных результатов по открытию региональных коммуникаций. Армения также рассчитывает на освобождение Азербайджаном военнопленных и готова передать Баку карты минных полей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян назвал «весьма продуктивной» свою встречу с Путиным, которая состоялась 12 октября в Москве.

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