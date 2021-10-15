Москва, , 12:39 — REGNUM Ключевая роль СНГ состоит в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества, как это в настоящее время наблюдается на примере урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

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«Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории — хочу обратить ваше внимание, — с обеих сторон, на обеих территориях, и на территории Азербайджана, и на территории Армении», — заявил Путин.

«Всё это ещё раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее и так далее. Собственно, ключевая роль Содружества Независимых Государств и состоит как раз в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития наших стран», — подчеркнул он.