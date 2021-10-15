Москва, , 13:03 — REGNUM Страны СНГ должны защищать гарантии электорального суверенитета. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

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«Хотел бы упомянуть о ещё одно инициативе России, а именно о подготовленном к сегодняшнему саммиту совместном заявлении о защите избирательных прав граждан и гарантии электорального суверенитета», — заявил Путин.

«В этом заявлении страны СНГ выражают приверженность к ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы», — указал он.

Он подчеркнул, что данная тема актуальна для всех государств СНГ.

«Важно и далее твёрдо защищать и поощрять реализацию избирательных прав и свобод через поддержку устойчивых демократических институтов и принципа верховенства права. И в этой работе готовы к самому тесному сотрудничеству с партнёрами по СНГ», — подчеркнул президент.