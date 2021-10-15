Красногорск, , 12:31 — REGNUM СНГ обеспечивает укрепление связей государств-участников, несмотря на возникающие разногласия и противоречия. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

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«Благодаря Содружеству, нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже развить, наработанные за многие годы проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи», — заявил Путин.

«Конечно, к сожалению, иногда не обходится и без разногласий и противоречий. И уж совсем плохо, когда эти противоречия приводят к острым конфликтам между отдельными государствами-участниками так, как это случилось, к сожалению, в прошлом году в ситуации вокруг Нагорного Карабаха», — указал он.