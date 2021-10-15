Москва, , 13:12 — REGNUM Странам СНГ следует осторожно относиться к ситуации в Афганистане. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я согласен — не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться с этим тоже нельзя. Будем вместе это обсуждать, советоваться с вами», — заявил Путин.

«Нужно удерживать процесс, тем не менее, процесс межафганского примирения и вообще стремиться к нормализации обстановки в этой стране. И мы все можем содействовать восстановлению работы «расширенной тройки», я бы просил это вас поддерживать — имеется в виду Россия, Китай и США с участием Пакистана, — а также «московского формата», в котором участвуют ключевые страны регионы, включая центральноазиатские», — указал он.

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